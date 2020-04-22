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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla görüştü

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 22.04.2020 15:39 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı oyuncularıyla video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da hazır bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı oyuncularıyla video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde saat 13.00'de milli futbolcularla video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcular video konferansta hazır bulundu. Görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAFLAR: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla görüştü

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan a milli futbol takımı Tarabya Huber Köşkü

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