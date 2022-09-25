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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı kutladı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı kutladı:

25.09.2022 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Farklı inançlara mensup vatandaşlarımızın asırlardır barış ve huzur içinde bir arada yaşıyor olması, ülkemizi her daim güçlü kılan en önemli niteliklerden birini teşkil etmektedir. Sahip olduğumuz bu zenginliklerin, ülkemizi her anlamda daha da ileriye taşıyacağına inancım tamdır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbrani takvimine göre yılbaşını simgeleyen Roş Aşana vesilesiyle Musevi vatandaşları tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Roş Aşana Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Farklı inançlara mensup vatandaşlarımızın asırlardır barış ve huzur içinde bir arada yaşıyor olması, ülkemizi her daim güçlü kılan en önemli niteliklerden birini teşkil etmektedir. Sahip olduğumuz bu zenginliklerin, ülkemizi her anlamda daha da ileriye taşıyacağına inancım tamdır. Bu vesileyle, İbrani takvimine göre 'yılbaşı'nı simgeleyen Roş Aşana'nın, başta Musevi vatandaşlarımız olmak üzere tüm Musevilere sağlık, huzur ve esenlikler getirmesini temenni ediyorum."

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