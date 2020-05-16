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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Namaz Dağı üs bölgesindeki askerlerin telefonla bayramını kutladı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 16.05.2020 21:28 | Son Güncelleme

Askerlerle iftar yapan Bakan Soylu’nun telefonundan Mehmetçiğe hitap eden Erdoğan: - "Terörle mücadelenin en uç noktasındasınız. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sizin ortaya koyduğunuz duruş, mücadele bizleri çok farklı bir noktaya getirdi" - "İnanıyorum ki teröre karşı verilen bu mücadele teröristleri tamamen yıldırdığı, yokluğa mahkum ettiği gibi özellikle milletimizin size olan sevgi ve muhabbetini devamlı artırmaktadır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Namaz Dağı üs bölgesinde askerlerle iftar yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonla görüşerek askerler ve ailelerinin bayramını kutladı.

Bakan Soylu Şırnak'taki temasları kapsamında, beraberinde Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile Namaz Dağı üs bölgesine geçti.

Burada Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır tarafından karşılanan Soylu, üs bölgesindeki askerleri ziyaret ederek onlarla sohbet etti.

Bakan Soylu ile beraberindekiler askerlerle iftar yaptı.

İftarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen Soylu gün boyu süren temaslarıyla ilgili bilgi verdi.

- "Teröre karşı verilen bu mücadele teröristleri tamamen yıldırdı"

Bakan Soylu’nun telefonundan askerlere hitap eden Erdoğan, askerlerin ramazan ayını ve bayramını tebrik etti.

"Terörle mücadelenin en uç noktasındasınız. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sizin ortaya koyduğunuz duruş, mücadele bizleri çok farklı bir noktaya getirdi." ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki teröre karşı verilen bu mücadele teröristleri tamamen yıldırdığı, yokluğa mahkum ettiği gibi özellikle milletimizin size olan sevgi ve muhabbetini devamlı artırmaktadır. Tabii ki bu koronavirüs belasının olduğu bir dönemde hakikaten çok farklı bir mücadele sürüyor. Sizler bu mücadelenin yapıldığı dönemde hem bu mücadeleyi veriyor hem de diğer taraftan teröre karşı mücadele sürdürüyorsunuz. Ben tüm askerlerimizin gözlerinden öpüyorum. Komutanlarımıza şükranlarımı ifade ediyorum. Rabb'im iki bayramı birlikte kutlamayı nasip etsin. Hayırlı iftarlar diliyorum."

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