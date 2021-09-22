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Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile bir araya geldi

22.09.2021 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile bir araya geldi

NEW YORK (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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