Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han ile ortak basın toplantısında konuştu:

Erdoğan, 2009'da kurulan Yüksek Düzeyli İstişare Konseyi'nin tekrar bir araya gelişinin iki ülke arasındaki dayanışmanın en güzel ifadesi olduğunu belirterek hem ilgili bakanların bir araya geldiği ortak çalışma gruplarında hem de konsey toplantısında ilişkileri tüm veçheleriyle ele aldıklarını, 13 anlaşmanın imzalanmış olmasının buluşmanın ne kadar önemli olduğunun ifadesi olduğunu belirtti.

Konuşmasına "Üç yıl aradan sonra ikinci evimiz olarak gördüğümüz Pakistan'ı ziyaret etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum." ifadesiyle başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şahsına ve heyetine gösterilen misafirperverlikten dolayı şükranlarını sundu.

İmran Han'ın son Ankara ziyaretinde iki ülke arasındaki ticaret hacmini 2023 yılına kadar 5 milyar dolara çıkarmak gibi bir hedefleri olduğunu hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"İmzalamış olduğumuz stratejik ekonomik çerçeve ve ekindeki eylem planı metinleri ekonomik ilişkilerimizin derinleştirilmesine matuf adeta birer yol haritası mesabesindedir. Türkiye olarak Pakistan'ın ekonomik ve sosyal kalkınmasına doğrudan etki edecek ulaşım, enerji, turizm, temizlik, kolluk hizmetleri, eğitim ve sağlık alanlarında her türlü desteği vermeye hazırız. Pakistan'da elverişli iş ortamının sürekli kılınması hususunda da Sayın Başbakan İmran Han'ın çabalarını esirgemeyeceğini biliyorum."

"Türkiye dün olduğu gibi bugün de yarın da her zaman Pakistan'ın yanında yer alacak." ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Elazığ-Malatya depreminin ardından Cumhurbaşkanından sokaktaki vatandaşa kadar her seviyede sunulan taziye ve destek mesajları Pakistanlı kardeşlerimizin ülkemizle gönül bağının en halisane örneğidir. Ekim ayında terör örgütlerine karşı Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiğimiz askeri operasyona Pakistan Devleti ve halkından güçlü destek aldık. Pakistan'da FETÖ'ye ait okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesi de aramızdaki dayanışmanın bir timsalidir. Bu vesileyle FETÖ terör örgütünün Pakistan'daki yapılanmasına karşı alınan tedbirler için İmran kardeşime bir kez daha teşekkür ediyorum."