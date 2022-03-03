Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gezi olaylarıyla, 17-25 Aralık emniyet-yargı darbe girişimiyle, çukur eylemleriyle, sınırlarımıza yığılan terör örgütleriyle, 15 Temmuz'la, ekonomik tuzaklarla başaramadıklarını 28 Şubat ittifakı projesiyle elde edemezler, edemeyecekler." dedi.

Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen, AK Parti Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Türkiye'nin demokrasi tarihine bakıldığında " tek parti faşizminden beri" sarkacın milli irade ile darbe ve vesayet arasında gidip geldiğine şahit olunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde milli iradenin en güçlü ve kesintisiz hüküm sürdüğü dönem, bizim dönemimizdir. Uzunca bir süre baskı, zulüm, yokluk, yoksulluk cenderesi altında bunalan milletimiz, AK Parti ile kendine tarihi bir çıkış yolu inşa etmiştir. AK Parti'yi millet kurmuştur, AK Parti'yi iktidara millet taşımıştır, AK Parti'yi 20 yılda girdiği 15 seçimde sandıktan millet, birinci parti çıkarmıştır." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin vesayetle, darbecilerle, bölgesel ve küresel güçlerle mücadelesinin hep milletin desteğiyle başarıya ulaştığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"AK Parti, eser ve hizmet siyasetiyle 81 vilayeti ve 85 milyon vatandaşıyla bu ülkenin her bir ferdinin hayatına dokunan icraatlara imza atarken de yanında hep bu millet olmuştur. Allah'a hamdolsun. Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Biz milletle yürüdük. Biz, evet o malum çevrelerle değil milletle yürüdük. İnşallah ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırma, gençlerimize 2053 vizyonunu miras bırakma, bu mücadeleyi de yine milletimizin desteğiyle neticeye ulaştıracağız. Gençliğimiz burada. Diyorlar ki 'AK Parti'de gençlik yok.' Buyurun, siz arayın da bulursunuz. Gençlik burada. Ve evelallah AK Gençlik gümbür gümbür geleceğe yürüyor. AK Kadınlar gümbür gümbür geleceğe yürüyor. Ana kademe, AK Parti olarak gümbür gümbür iktidarı tazelemeye yürüyor, Cumhur İttifakı olarak. Bunun için hep söylediğim gibi AK Parti'nin hiçbir yöneticisi, hiçbir mensubu, millete sırtını dönemez, milletten kopuk olamaz, milletin rızasına dayanmayan herhangi bir hesap kitap yapamaz. Partimizi, mensubu olduğu davanın şuurunda, üstlendiği sorumluluğun farkında, birikimi ve gayretiyle kendini bu harekete adamış teşkilat mensuplarımızla birlikte işte burada gördüğünüz gibi bugünlere getirdik. Türkiye'nin bu tarihi dönüm noktasında beraber yol yürüdüğümüz, beraber nice güzel işler başardığımız, nice sınamaların üstesinden geldiğimiz kardeşlerimizin her birine teşekkür ediyorum."

- "Türkiye'nin önünde iki yol var"

Ana kademesi, kadın kolları, gençlik kolları, mahalle ve sandık temsilcileriyle AK Parti teşkilatından gelecek seçimlere kadar, bugüne kadar gösterilenden çok daha fazla gayret, çok daha fazla çalışma beklediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buna hazır mıyız? Unutmayınız bu süreçte ülkemizin elde edeceği kazanımlar veya uğrayacağı kayıplar sadece AK Parti'nin, sadece AK Partililerin olmayacaktır." dedi.

Her bir vatandaşın, hem bugünkü hayatını hem kendisinin ve evlatlarının geleceğini doğrudan ilgilendirecek kararların verileceği, tercihlerin yapılacağı bir süreçten geçildiğini bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"İşte Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmeleri görüyorsunuz değil mi? Düştükleri durumu görüyorsunuz değil mi? Bizler, bunlardan ibret alarak yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'nin önünde iki yol vardır. Birincisi, ülkemizin 20 yıldır büyük emekler, gayretler, fedakarlıklar sayesinde geldiği, yeri dünyanın en büyük 10 ekonomisi, siyasi, diplomatik ve askeri olarak en büyük güçleri arasına girerek taçlandırmaktır. Aman ha! Çok hassas olacağız. İkincisi, 1990'lı yılların siyasi istikrarsızlık, sosyal kaos, ekonomik çöküntü dönemlerine geri dönmektir. Dikkat ederseniz, 28 Şubat ittifakı çatısı altında bir araya gelenler, o masaya oturtma cesareti, harbiliği, samimiyeti bulamadıkları ortaklarıyla birlikte ülkenin ve milletin hiçbir meselesi konusunda dişe dokunur en küçük bir teklif ortaya koyamıyorlar. Niçin? Çünkü bunların bir araya geliş gayesi ülkenin ve milletin sorunlarını çözmek, demokrasimizi güçlendirmek, kalkınmamızı hızlandırmak, vizyonumuzu genişletmek değil. Bunların tek derdi, ülkenin ve milletin felaketi pahasına da olsa kendilerine, ajanslar vasıtasıyla verilen gündemi uygulamaktır. Proje şayet ortaya bir eser koyacaksanız, iyidir ve gereklidir. Ama siyasette proje milli iradeye saygısızlıktır. Hatta milli iradeye tehdittir. Bunların tanımı bu."

- "Bu seferki proje de milletimiz tarafından sandığa gömülecektir"

Türkiye'nin, geçmişten beri her darbenin ardından, vesayet dayatmalarıyla benzer siyaset projeleriyle karşılaştığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz her seferinde, bulduğu ilk fırsatta, bu projeleri çöpe atmış, ülkenin yönünü kendi tarihine, değerlerine, kültürüne, ihtiyaçlarına, beklentilerine, hedeflerine uygun istikamete çevirmiştir. İnşallah bu seferki proje de milletimiz tarafından sandığa gömülecektir. Gezi olaylarıyla, 17-25 Aralık emniyet-yargı darbe girişimiyle, çukur eylemleriyle, sınırlarımıza yığılan terör örgütleriyle, 15 Temmuz'la, ekonomik tuzaklarla başaramadıklarını 28 Şubat ittifakı projesiyle elde edemezler, edemeyecekler. Türkiye'nin artık bu trojan siyasetiyle, bu virüs siyasetiyle, bu uzaktan kumanda siyasetiyle yönetilemeyecek, istikamet verilemeyecek bir ülke olduğunu dost düşman herkes bir kez daha görecektir."

Partili gençlerin "ille de sen" şarkısını söylemesi üzerine Erdoğan, "Hadi buyurun, bu gençliğe aşık olma da nereye aşık olacaksın? Rabbim nazardan saklasın inşallah." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

