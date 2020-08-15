Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize Toplu Açılış Töreni'nde konuştu: (1)

RİZE (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Deniz üzerine inşa ettiğimiz ikinci havalimanımız olan Rize-Artvin Havalimanımızın yapımına yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli havalimanımızı 2022 yılında hizmete sunmayı planlıyoruz." dedi.

Erdoğan, Rize Valiliği önünde düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, yaklaşık 1 yıllık ayrılığın ardından her zamanki gibi Rize'ye elleri boş gelmediğini söyledi.

Toplam yatırım bedeli 525 milyon lira olan 33 kalem eser ve hizmetin toplu açılış törenini gerçekleştirdiklerini ifade eden Erdoğan, açılan eserler arasında Ardeşen, Pazar, Çayeli, Kalkandere Fındıklı ve merkezde yapılan Anadolu İmam Hatip liseleri, meslek liseleri ve anaokulları, atölye binası ve ek binaları bulunduğunu belirtti.

Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin sahil dolgusu ile inşa ettiği köprülü kavşağı da hizmete açtıklarını ifade etti.

Ayder'in yolları ve altyapısı ile çeşitli ilçelere kanalizasyon, içme suyu, atık su tesisleri, dere ıslahı ve merkezde bisiklet yolu gibi yatırımların resmi açılışını da bugün yaptıklarını anlatan Erdoğan, "TOKİ'nin 93 konut ve 20 dükkanlık bir kentsel dönüşüm projesi ile 150 konutluk projesinin açılışını da gerçekleştiriyoruz. Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, AFAD, 112 Çağrı Merkezi'nin veri hizmet binalarını hizmete sunuyoruz. Yurt binaları, yüzme havuzu, semt sağlığı, gençlik merkezi yatırımlarını bugün resmi olarak hizmete açıyoruz. Tüm bu yatırımların ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum." diye konuştu.