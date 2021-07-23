Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'deki sele ilişkin yetkililerden bilgi aldı

RİZE (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize AFAD Koordinasyon Merkezinde yapılan çalışmalar ve son duruma ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
Sel ve heyelan sonrası Rize'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu ilçesinde vatandaşlara hitap ettikten sonra Rize-Güneysu kara yolu üzerindeki Rize AFAD Koordinasyon Merkezine geçti.
Burada koordinasyon toplantısına başkanlık eden Erdoğan, yapılan çalışmalar ve son duruma ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Merkez'de afette hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla bir araya gelerek, kendilerine başsağlığı dileğinde bulundu.
Merkezden ayrılırken kendisine "Tayyip Dede yanına gelebilir miyiz?" diye seslenen iki çocuğu yanına davet eden Erdoğan, bir süre konuştuğu çocuklara oyuncak hediye etti.
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