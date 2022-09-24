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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

24.09.2022 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

SAKARYA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Erdoğan, Sakarya Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen "Sakarya Acil Durum Hastanesi, Büyükşehir Yatırımları ve Eğitim Yatırımları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"nin ardından Valilik ve Belediyeye ziyarette bulundu.

Ziyaretlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce karşıladı.

Erdoğan, Kaldırım ve Yüce'den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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