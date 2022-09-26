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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Osman Özsoy'un ailesine başsağlığı diledi

26.09.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Osman Özsoy'un ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy'un ailesine taziye dileklerini iletti.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Rize'de görevi sırasında bir kamyonetin çarpması sonucu şehit olan Özsoy'un ailesine mesaj göndererek, başsağlığı diledi.

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