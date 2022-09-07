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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da onuruna verilen yemeğe katıldı

07.09.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da onuruna verilen yemeğe katıldı

BELGRAD (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı.

Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen yemekte, Erdoğan ile beraberindeki heyet de yer aldı.

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