Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da onuruna verilen yemeğe katıldı

BELGRAD (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı.

Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen yemekte, Erdoğan ile beraberindeki heyet de yer aldı.



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