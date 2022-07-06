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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'u resmi törenle karşıladı

06.07.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'u resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u resmi törenle karşıladı.

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'un bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Erdoğan, Mahmud'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Mahmud, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, merdivenlerde Türkiye ve Somali bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Mahmud, heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

Törende, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

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