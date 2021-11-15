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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri Anuşyan için başsağlığı diledi

15.11.2021 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri Anuşyan için başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri Başrahip Tatul Anuşyan'ın vefatı dolayısıyla, kardeşi Aren Anuşyan ve Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede, Tatul Anuşyan'ın ailesine ve Ermeni cemaatine başsağlığı temennisinde bulundu.

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