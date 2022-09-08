Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Hırvatistan İş Forumu'nda konuştu: (2)

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yurt dışı müteahhitlik sektörümüz bugüne kadar toplam 460 milyar dolar değerinde 11 bin 300 proje üstlendi. Firmalarımız dünyanın dört bir köşesinde son derece başarılı projelere imza atarak yerel istihdamı da sağlıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan turu kapsamında ziyaret ettiği Hırvatistan'da, Türkiye-Hırvatistan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, nüfusunun yaklaşık 5 katı turist ağırlayan Hırvatistan'ın turizmde de mutlaka değerlendirilmesi gereken fırsatlar sunduğunu söyledi.

Ayrıca KOBİ'ler konusunda atılacak ortak adımların yeni iş birliklerinin önünü açacağı kanaatinde olduğunu belirten Erdoğan, potansiyel iş birliği alanları arasında özellikle tarım, hayvancılık ve sulama projelerinin de bulunduğunu kaydetti.

Erdoğan, verimli toprakları, gelişmiş ulaşım altyapısı, zengin yenilenebilir enerji kaynakları ve yetişmiş iş gücü olan Hırvatistan'ın Avrupa pazarlarına yakınlık gibi ilave avantajlara da sahip olduğunu, Türkiye ile Hırvatistan'ın gerçekleştireceği kapsamlı ekonomik ve ticari iş birliklerinin, ülkelerin yanı sıra bölgenin gelişmesine de katkı yapacağına inandığını vurguladı.

Türk yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörünün özellikle 2003 yılından bu yana iş hacmini giderek artırdığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yurt dışı müteahhitlik sektörümüz bugüne kadar toplam 460 milyar dolar değerinde 11 bin 300 proje üstlendi. Firmalarımız dünyanın dört bir köşesinde son derece başarılı projelere imza atarak yerel istihdamı da sağlıyor. Gerek Hırvatistan'ın altyapı ve deprem sonrası yeniden imar faaliyetlerinde gerekse üçüncü ülkelerdeki projelerde firmalarımız beraber çalışabilir. Hırvat yetkililerden Türk firmaları ve iş adamlarına yatırım ortamının iyileştirilmesi, bürokrasinin azaltılması ve teşvik politikalarının geliştirilmesi gibi konularda kolaylık göstermelerini beklediğimizi ifade etmek istiyorum."

- "Son 16 yılda Orta ve Doğu Avrupa'da en fazla uluslararası doğrudan yatırım alan ikinci ülkeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 85 milyonluk nüfusu, yükselen sanayi üretimi, nitelikli istihdam kapasitesi, fiziki altyapısı ve coğrafi konumuyla öne çıkan bir ülke olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Koronavirüs salgını sürecinde yaşananlar Türk ekonomisinin gücünü, dayanıklılığını ve son 20 yılda katettiği mesafeyi açıkça göstermiştir. Küresel ekonominin yüzde 3.4 küçüldüğü 2020 yılında biz yüzde 1.8'lik büyüme oranı yakaladık. Dünya ekonomisi ciddi daralma riskiyle yüzleşirken 2022 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7.5, ikinci çeyreğinde 7.6 oranında büyüme kaydettik. İhracatımız bu ay itibariyle yıllık bazda 250 milyar doların üzerine çıktı. 2003-2021 döneminde 240 milyar dolar doğrudan uluslararası yatırım çekmeyi başardık. Sadece geçtiğimiz yıl ülkemize 14 milyar dolar değerinde ilave doğrudan uluslararası yatırım geldi. Son 16 yılda Orta ve Doğu Avrupa'da en fazla uluslararası doğrudan yatırım alan ikinci ülkeyiz. İnsansız hava araçları teknolojilerinde geleceği okuyarak attığımız adım sayesinde bugün bu alanda dünyanın en başarılı 3 ülkesinden biriyiz. Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracımızın da katılmasıyla bir üst lige çıkardığımız insansız hava aracı filomuzu muharip insansız uçak sistemimizle dünyanın bir numarası haline getirmeyi hedefliyoruz."

Tüm bunların Türk ekonomisinin gücünün ve Türkiye'ye duyulan güvenin en somut işaretleri olduğunu vurgulayan Erdoğan, bunun yanında Türkiye'nin iş kurma ve iş yapma fırsatları bakımından son derece cazip bir mevzuata ve uygulamaya sahip olduğunu anlattı.

Erdoğan, Türk Hava Yolları vasıtasıyla İstanbul üzerinden dünyanın 340'tan fazla destinasyonuna rahatlıkla ulaşılabildiğini, küresel uçuşların kesişme noktasına dönüşen İstanbul Havalimanı'nın 2021'de ağırladığı yolcu sayısıyla Avrupa'nın ikinci havalimanı haline geldiğini dile getirdi.

Turkish Cargo'nun 2022 yılının Haziran ayı verilerine göre kargo pazarında dünyanın en büyük 4. hava kargo taşıyıcısı olduğunun altını çizen Erdoğan, "Ülkemiz dinamik nüfusumuz, geniş pazar imkanlarımız ve yatırımcı dostluğu mevzuatımızla Hırvat iş adamlarına çok büyük fırsatlar sunuyor. Ülkelerimiz arasındaki özellikle bu dayanışma inanıyorum ki her iki ülkeyi de kazan kazan esasına göre çok daha güçlü bir hedefe ulaştıracaktır. Daha önceki ziyaretlerinde de belirttiğim gibi Hırvat iş adamlarına her türlü kolaylığı sağladık ve sağlamaya da hazırız. Görüşmelerimizde aynı iradenin Hırvat makamlarında da olduğuna şahitlik ettim." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü iş forumunun ülkeleri arasındaki dostluğun pekiştirilmesine, karşılıklı yatırımların ve ticaretin daha da arttırılmasına vesile olmasını dileyerek, emeği geçenleri tebrik etti.

(Bitti)

