Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet edip çay içti

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da kendisini davet eden vatandaşlarla sohbet edip çay içti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından Vahdettin Köşkü'ne gittiği sırada Yalıboyu Caddesi'nde duran kişilerden çay daveti aldı. Davete icabet eden Erdoğan, vatandaşlarla çay içip sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.



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