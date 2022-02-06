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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine sosyal medyadan hakaret eden 4 kişi gözaltına alındı

06.02.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine sosyal medyadan hakaret eden 4 kişi gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisinin ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından, sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimler, sanal devriye yöntemiyle sosyal medya platformlarında Erdoğan ve eşine yönelik provokatif paylaşımları incelemeye aldı.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 36 hesaptan 31'inin yöneticisi tespit edildi.

Bu tespitlerin savcılıklara iletilmesinin ardından 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, bu kişilerden 4'ü gözaltına alındı.

Polis, "Derya Büyükuncu" isimli hesabın sahibinin yurt dışında olduğunu, Samsun'daki hesabın sahibinin ise yasal olmayan yollardan yurt dışına çıktığını tespit etti.

Gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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