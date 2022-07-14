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Cumhurbaşkanı Erdoğan vefat eden İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mete'nin ailesiyle telefonda görüştü

14.07.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan vefat eden İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mete'nin ailesiyle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'nin vefatı nedeniyle eşi Atike Mete ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede, merhum Mete'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve Batı Trakya Türklerine başsağlığı diledi.

Batı Trakya Türklerinin ileri gelenlerinden Mete'nin, yaşamı boyunca önemli hizmetler gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, merhum Mete'nin her zaman hayır ve duayla anılacağını ifade etti.

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