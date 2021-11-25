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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın 741 ev ve iş yerini İzmir'deki depremzedelere teslim edecek

25.11.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın 741 ev ve iş yerini İzmir'deki depremzedelere teslim edecek

İZMİR (AA) - İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde yıkılan binaların yerine inşa edilen 741 ev ve iş yerinin tapuları, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle depremzedelere verilecek.

Binaların yıkıldığı Bayraklı ilçesindeki 7 proje alanında, 596 konut ve 145 iş yerinin inşası tamamlandı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan konutlar 2+1 ve 3+1 şeklinde projelendirildi. 2+1 daireler 90 veya 94 metrekare, 3+1 daireler ise 102, 106, 118 veya 138 metrekare olarak inşa edildi.

Proje alanlarında 795 konut ve 153 iş yerinin inşası ise sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarınki programı kapsamında, Bayraklı'da düzenlenecek törende yapımı tamamlanan 596 konut ve 145 iş yeri sahibine tapularını verecek.

Diğer konut ve iş yerlerinin de kısa sürede tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

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