YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazar ve şair Erdem Bayazıt'ı vefatının 14. yılında andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazar ve şair Erdem Bayazıt'ı vefatının 14. yılında andı

05.07.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazar ve şair Erdem Bayazıt'ı vefatının 14. yılında andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk edebiyatının usta isimlerinden yazar ve şair Adil Erdem Bayazıt'ı vefatının 14'üncü yılında rahmetle andı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Edebiyatımızın büyük ustalarından şair ve mütefekkir Bayazıt'ı ebedi aleme irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara'daki kazada ölen kardeşlerin cenazeleri toprağa verildiAnkara'daki kazada ölen kardeşlerin cenazeleri toprağa verildi
Balkan coğrafyasından gelen şehit ve gazi torunları Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaBalkan coğrafyasından gelen şehit ve gazi torunları Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda
Halil Falyalı cinayeti soruşturması tamamlandıHalil Falyalı cinayeti soruşturması tamamlandı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya cumhurbaskani recep tayyip erdogan

Ankara Namaz Vakitleri 5 Temmuz Salı

İmsak
03:25
Sabah
05:19
Öğle
12:58
İkindi
16:55
Akşam
20:28
Yatsı
22:13
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kansere karşı korur, kanı temizler, kalp dostu...

Kansere karşı korur, kanı temizler, kalp dostu...

Dünyanın yarısından çoğu bu inanılmaz hatayı yapıyor!

Dünyanın yarısından çoğu bu inanılmaz hatayı yapıyor!

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Dehşet anlarını anlattı! Hayatta kalsın diye oğlunu çöpe attı

Dehşet anlarını anlattı! Hayatta kalsın diye oğlunu çöpe attı

Kellik sorunu tarihe gömülüyor! Olağandışı saç dökülmesi tedavisi

Kellik sorunu tarihe gömülüyor! Olağandışı saç dökülmesi tedavisi

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.