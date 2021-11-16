Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz gençleri harflerle, kuşaklarla bölmüyoruz, A'sından Z'sine hepsini de kucaklayacak eserlerle, hizmetlerle, çalışmalarla bütünleştiriyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'ne katıldı.

Tarih boyunca toplumların taşıyıcı dinamiklerinin hep gençler olduğunu belirten Erdoğan, gençleri hiçbir baskı, zulüm ve engelin durduramayacağını söyledi. Erdoğan, yakın tarihte bunun sayısız örneğinin olduğunu hatırlatarak Çanakkale Savaşı'nın bu ülkenin gençlerinin yedi düvele meydan okuyuşunun ve canları pahasına zafere yürüyüşünün destanı olduğunu dile getirdi.

Gazi Mustafa Kemal'in Trablus, Suriye, Kafkasya ve Balkanlarda bizzat içinde yer aldığı mücadelelerin hepsinin de bu ülkenin gençlerinin fedakarlığıyla yürütüldüğünü ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Milli Mücadele'nin kazanılması ve Cumhuriyet'imizin kurulması da aynı şekilde gençlerin eseridir. Cumhuriyet döneminde tek parti zihniyetine ve zulmüne karşı verilen mücadelede de gençlerimiz hep en ön saflardaydı. İstiklal Marşı'mızın şairi Mehmet Akif, İstanbul'da vefat ettiğinde cenazesini sessiz sedasız gömmek isteyenler gençlerin ta kendileriydi. Gençler kendilerini hep bu fotoğrafın içinde buldu."

Erdoğan, şair Necip Fazıl Kısakürek'in tüm ömrünü gençlerin heyecanını ayakta tutmak ve harekete geçirmek için harcadığına değinerek şunları söyledi:

"Cemil Meriç, o engin birikimi ve derin kavrayışıyla gençlerimize tüm renkleri ile dünyayı tanıtmak için yıllarını vermiştir. İdeolojisinden bağımsız olarak önemli bir şairimiz olan Nazım Hikmet, gençlerle var olmuş, gençlerle yaşamaya devam etmiştir. Yahya Kemal'den Tanpınar'a, Pakdil'den Karakoç'a kadar medeniyet pınarımızı besleyen isimlerin hepsi de gençlerimizle yol yürümüşlerdir. İletişim imkanlarının kısıtlı olduğu geçmiş dönemlerde bu isimlerin kendilerine de eserlerine de ulaşmak gerçekten zordu. Ama biz o dönemin gençleri olarak ne yapıp edip fikir ve kültür üstatlarımızın önümüze serdiği zenginliklerden hissemize düşeni almanın hep gayreti içinde olduk."

- "Kimsenin rengine, kimliğine, kişiliğine, şekline, karakterine bürünmeyeceğiz"

Bugünün gençlerinin çok daha şanslı olduğunu, hem kolayca geçmişin birikimlerine ulaşma imkanına sahip hem de etkinlikler vesilesiyle yazarlar ve fikir insanlarıyla sık sık bir araya gelebildiklerini dile getiren Erdoğan, daha önemlisi gençlerin küresel düzeyde dolaşma imkanı veren bir iletişim altyapısı üzerinden geçmişte eşi benzeri olmayan, yepyeni ve zengin bir dünyayı kucaklayabildiğinin altını çizdi.

Erdoğan, gençlerin bunu yaparken Hazreti Mevlana'dan alınan ilhamla bir ayağını sıkı sıkıya kendi vatanına ve medeniyetine sabitlemesi, bu anlayışıyla gelenekten geleceğe, maziden atiye uzanan bir yolu takip etmesi gerektiğini aktararak şöyle devam etti:

"Biz kimsenin rengine, kimliğine, kişiliğine, şekline, karakterine bürünmeyeceğiz. Tam tersine kendi rengimizi, bölgemize ve tüm dünyaya vereceğiz. Bunun için önce hep birlikte kendi medeniyetimizi, tarihimizi, kültürümüzü, değerlerimizi en iyi şekilde öğreneceğiz. Sahip olduğumuz bu güçlü temelin üzerine bilimin, teknolojinin, tekniğin yardımıyla hayal ettiğimiz ortak geleceğimizi inşa edeceğiz. İşte bunun için diyorum ki bizim ihtiyacımız olan kuşak Z kuşağı, Y kuşağı değil, TEKNOFEST kuşağıdır. İşte bunun için diyorum ki bizim ihtiyacımız olan nesil Asım'ın neslidir. Bizim ihtiyacımız olan gençlik, 'Kim var?' diye seslenilince sağına soluna bakmadan 'Ben varım' cevabını veren bir gençliktir. Bizim ihtiyacımız olan gençlik, işte burada olduğu gibi ülkesine, işte burada olduğu gibi ülkesine ve milletine gönülden bağlı, çağın tüm donanımlarıyla kuşanmış, istikamet sahibi, nereye gittiğinin bilincine sahip bir gençliktir. Biz gençleri harflerle kuşaklarla bölmüyoruz, A'sından Z'sine hepsini de kucaklayacak eserlerle, hizmetlerle, çalışmalarla bütünleştiriyoruz."

- "Ülkeye ve millete hayrı dokunmayanların foyaları dökülüyor"

Ülkeye ve millete olduğu gibi gençlere de hiçbir hayrı dokunmayanların karşılaştıkları her sınamada foyalarının döküldüğüne dikkati çeken Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Geçtiğimiz haftalarda bunun çeşitli örneklerine şahit olduk. Bir parti çıktı, Türkiye'nin Irak ve Suriye'ye yönelik sınır ötesi harekatları için gereken tezkereye Meclis'te 'hayır' dedi. Üstelik bununla kalmadı. 'Evet' diyenleri de ihanetle suçladı. Sonra aynı parti çıkıp Kandil'i yerle bir edeceğini, Suriye'de huzuru sağlayacağını iddia etti. Bunlar bölücü örgütün oyuncağı olan partinin güdümüne girme ayıbını, yalan, iftira ve çirkeflik çıtasını yükselterek gizli edebileceklerini sanıyorlar. Bay Kemal, senden hiçbir şey olmaz. Sen, 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'nda FETÖ'cülerin yönettiği o tankların arasından nasıl kaçtıysan, nasıl oradan Bakırköy Belediyesine gittiysen, sen bugün de aynısın.

Bir başkası, şehit yakınına söven densiz, terbiyesiz, utanmaz, arlanmaz milletvekiline sıkı sıkıya sarılarak gerçek yüzünü gösterdi. Bunların birbirinden farkı var mı? Hepsi de birbirinin aynısı. Biz bunların hangi tıynette olduğunu zaten biliyorduk. Bu tür vesilelerle bütün milletimiz de görmüş oluyor. Ben sizlerden özür dileyerek bir şey söyleyeceğim. Şu İYİ Partinin başındaki kadın. Kardeşlerim bu kadın nasıl küfrediyor? Beni bağışlayın, söylemek istemezdim ama söyleyeceğim. Parlamento çatısının altında 'yavşaklar' diyecek kadar ileri giden bir kadın. Bunda ne edep var ne adap var. Ne olacak, başkanı bu şekilde küfrederse onun milletvekili ondan farklı olur mu? Çünkü üzüm üzüme baka baka kararır. Sen bir kadınsın ya. Bir kadın nasıl oluyor da bu şekilde küfür ediyor. Bunların suyu kaynadı ama bunların suyunu tam manasıyla kaynatmaya var mıyız? 2023'e hazır mıyız? İnşallah Haziran 2023'te bu kazanı kaynatalım ve bunların işini bitirelim."

Erdoğan, siyasete ilgi duyan gençlere bunların kötü örnekler olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sakın ola siz, bunlar gibi yapmayın. Siz kartallara bakın, leş peşinde koşan akbabalara değil. Siz aslanlara bakın, onların artıklarıyla beslenen çakallara değil. Siz ulu çınarlara bakın, onlara tutunarak yükselmeye çalışan sarmaşıklara değil. Siz göklerimizi, denizlerimizi, karalarımızı teknolojiyle, eserle, hizmetle donatanlara bakın, yalandan başka söz, yapılanı yıkmaktan başka iş, taciz ve hırsızlıktan başka maharet bilmeyenlere değil. Unutmayın ki siyaset ülkeye ve millete hizmetin en önemli, en etkili araçlarından biridir. İstikametini millet yerine dışarıdaki kimi sinsi çevrelerden ve içerideki sapkınlardan alan siyasetin sonu, işte bunlarınki gibi hüsran olur."

- "2023 hedeflerimiz ile 2053 vizyonumuz, en büyük mirasımız olacak"

Erdoğan, gençlere ülkelerine ve kendi geleceklerine sahip çıkacakları konusunda güvendiğini belirterek AK Parti'nin kapılarının tüm gençlere sonuna kadar açık olduğunu söyledi.

Hükümet olarak bakanlıklar ve kurumlarla daha çok hizmet verebilmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Erdoğan, "Belediye başkanlarımız, gençlerimizin kendilerini geliştirebilmeleri, hayallerini gerçeğe dönüştürebilmeleri, hedeflerine ulaşabilmeleri için her türlü desteği veriyor. Tek istediğimiz vaktinizi ve enerjinizi kendinizi ve kendinizle birlikte ülkenizi hedeflerine ulaştırmaya teksif etmenizdir. Artık çok yaklaştığımız 2023 hedeflerimizle 2053 vizyonumuz sadece kuru bir slogan değil, size bırakacağımız en büyük mirasımız olacaktır." diye konuştu.

- Erdoğan, belediye başkanlarına ödüllerini verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması öncesinde, duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip olan doğuştan görme engelli Bager Çalışcı piyano resitali verdi.

Konuşmasının ardından Erdoğan, "Gençlik Hizmetlerine Yönelik Fiziki Belediyecilik Yatırımları", "Kültür, Sanat, Yayıncılık, Eğitim ve Spor Faaliyetleri", "Teknoloji, Girişim, Robotik ve Yazılım Faaliyetleri" temalı 3 ayrı kategoride düzenlenen proje yarışmasında dereceye giren büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanlarına ödüllerini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle festival alanındaki stantları ziyaret etti.

(Bitti)

