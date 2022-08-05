YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

05.08.2022 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak gittiği Rusya'nın Soçi kentinden özel uçak "TUR" ile İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, İstanbul Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de aynı uçakla yurda döndü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
Kastamonu'da bir genci alıkoydukları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındıKastamonu'da bir genci alıkoydukları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı
Yediiklim Yayınevi sahibi Çelik, 2022-KPSS lisans oturumuyla ilgili iddiaları değerlendirdiYediiklim Yayınevi sahibi Çelik, 2022-KPSS lisans oturumuyla ilgili iddiaları değerlendirdi
Anahtar Kelimeler:
Rusya cumhurbaskani recep tayyip erdogan soçi

İstanbul Namaz Vakitleri 5 Ağustos Cuma

İmsak
04:14
Sabah
05:57
Öğle
13:15
İkindi
17:08
Akşam
20:24
Yatsı
21:59

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczane
Adalar
Canan Arnavutköy Eczanesi
Arnavutkoy
Bizim Eczane
Atasehir
Filiz Eczanesi
Avcilar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Diyabet ve kanser riskini azaltır, kolesterolü düşürür!

Diyabet ve kanser riskini azaltır, kolesterolü düşürür!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

“Kocamın sabahları tuvaleti kullanmasını yasakladım”

“Kocamın sabahları tuvaleti kullanmasını yasakladım”

Annesine soğuk patates verilince çileden çıktı

Annesine soğuk patates verilince çileden çıktı

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.