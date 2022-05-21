Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, gençlik şölenine katılacağı Adana'da coşkulu karşılama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir Gençlik Şöleni" etkinliğine katılmak üzere geldiği Adana'da, havalimanında vatandaşlarca coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları'nca Yeni Adana Stadı'nda düzenlenen etkinlik için Adana Havalimanı'na geldi.

Havalimanı çıkışında ellerinde Türk bayrakları, AK Parti flamaları ve güllerle bekleyen vatandaşlar, sevgi gösterisinde bulundukları Erdoğan'ın fotoğraflarını çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamaya gelenler arasında evlilik hazırlığı yapan Yakup Pınar ve Meryem Yüksekdağ çifti de yer aldı.

Yakup Pınar, bugün yapacakları kına töreni öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için havalimanına geldiklerini belirterek "Cumhurbaşkanı'mızın en azından yoldan geçerken bizi görmesini ve onunla beraber bir anımız olmasını istedik." dedi.

Burak Gökoğlu da Erdoğan'ı en iyi şekilde karşılamak için geldiğini ifade ederek "Stadyumdaki etkinliğe katılmak istiyoruz ama yoğunluktan gidemiyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın gençlere verdiği önemi de çok iyi biliyoruz." diye konuştu.

Ayşe Usel de Cumhurbaşkanını görmek için havalimanına geldiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini karşılayanları selamladığı havalimanından otobüsle ayrılıp şenliğin düzenleneceği Yeni Adana Stadı'na hareket etti.

Stada gittiği yol güzergahında da vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılaşan Erdoğan, kendisini ellerinde karanfil ve güllerle bekleyenleri de selamladı.

Erdoğan, güzergahı üzerindeki Çukurova Üniversitesi kampüsünün bulunduğu kavşakta durarak, burada kendisini karşılayan üniversite öğrencilerini de selamlayıp şenliğin düzenlendiği stada geçti.

