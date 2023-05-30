Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların Gaziantep'te dünyaya gelen dört yavrusu tanıtıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne getirilen ve adlarını da Erdoğan'ın verdiği "Sudan" ve "Sultan" adlı aslanların yavruları, düzenlenen programla basın mensupları ve ziyaretçilere tanıtıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, programda, Hayvanat Bahçesi'nde aslanlara merkezde önemle bakıldığını aktararak, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Sudan'ı ziyaret ettikten sonra beni aradı ve 'araştırdık, bunlara ancak Gaziantep iyi bakabilir.' dedi. Bunlar büyük emanet. Ben de 'burada kaplanlar ve aslanlar var. Siz hiç merak etmeyin, size edilen hediye bize emanettir, gerekeni yapacağız' dedim. Buradan arkadaşlarımız Sudan'a gitti ve getirdiler. İsimlerini Cumhurbaşkanımız verdi. 2 dişi 2 erkek aslan 4 yıl önce geldi. Şimdi artık daha güzelini yaşıyoruz. Anne Sultan baba Sudan'dan dört yavru oldu. Bu bebekler 1,5 aylık. Bu hayvanlara çok güzel bakılıyor."

"EN ÇOK HANGİ İSİM İSTENİYORSA ONLARI KOYACAĞIZ"

Şahin, yavruların isimlerinin sosyal medya üzerinden yapılacak anket sonucu belli olacağını belirtti.

Vatandaşların yoğun katılımını beklediklerini anlatan Şahin, "Sosyal medyadan vatandaşlarımız katılsın. 2 dişi 2 erkek yavru var. En çok hangi isim isteniyorsa onları koyacağız." dedi.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler de merkezdeki hayvanlara özenle baktıklarını ifade etti.

Merkeze ziyaretçilerin yoğun ilgisinin olduğunu dile getiren Özsöyler, "Normal olarak aslanlar 1 veya 2 yavru doğuruyorlar. Ama tüm hayvanlara baktığımız gibi el bebek gül bebek bu hayvanlara bakıyoruz. İlk defa dört yavru doğurdular bizi çok mutlu ettiler. İnşallah ileride diğer 2 aslandan da yavru alırız." diye konuştu.

