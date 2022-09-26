Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dil Bayramı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dil Bayramı'nın, Türkçenin yaşatılmasına, gelecek nesillere tüm özgünlüğü ve derinliğiyle aktarılmasına vesile olmasını diledi.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Dil Bayramı'nın Türkçemizin yaşatılması, gelecek nesillere tüm özgünlüğü ve derinliğiyle aktarılması için bir vesile olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.
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