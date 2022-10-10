Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaf ve öğrencilere müjde:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnaf için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık kredi kampanyası başlattıklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Üniversite öğrencilerine müjde veren Erdoğan, "Ailelerinin yaşadığı şehirlerden uzak yerlerde eğitim-öğretim gören öğrencilerimize, okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği sağlayacağız. Yılda iki defa verilecek bu destek sayesinde, yaklaşık 150 bin öğrencimizin, ailelerinin yanına onlara herhangi bir yük getirmeden gidip gelebilmesini temin etmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Salgın ve savaş şartlarının önlerine çıkardıkları zor süreçte esnaf ve sanatkarların yanında olduklarını ve olmayı sürdüreceklerini belirten Erdoğan, kadınlara ve gençlere ayrıca destek verdiklerini ifade etti.

Erdoğan, geçen yılın mart ayında başlattıkları kadın girişimci kredisinden 140 bin kadının yararlanarak 17 milyar liranın üzerinde kaynak kullandığını bildirdi. Gençler için çeşitli isimler altında başlattıkları girişimci kredilerinden, 52 bin kişinin 10 milyar liralık kaynağa ulaşarak yararlandığını anlatan Erdoğan, "şimdi de Cumhuriyetin 100. yılına atıfla başlattıkları yeni bir kredi destek paketiyle esnaf ve sanatkarların huzurunda olduklarını" söyledi.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz. Sadece bununla kalmıyor, kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitlerini de 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz. Genç girişimcilerimizin sıfır faizli kredi limitini 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltirken, yaş sınırını da 30'dan 35'e çıkartıyoruz. Halkbank'tan kredi kullanıp da takibe düşen esnaflarımıza 6 aya kadar geri ödemesiz 36 aya kadar vadeli yüzde 4 faizli krediyle borcunu tasfiye imkanı sağlıyoruz. Tüm bu kolaylıkların esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum."

