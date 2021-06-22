Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Galatasaray Kulübü Başkanı Elmas'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Burak Elmas'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, geçen pazar günü yapılan genel kurulda Galatasaray Başkanı seçilen Elmas ile telefonda görüştü.
Elmas'ı tebrik ederek başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemin tüm Galatasaray camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.
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