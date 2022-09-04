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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ömer Tuğrul İnançer için başsağlığı mesajı

04.09.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ömer Tuğrul İnançer için başsağlığı mesajı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden mutasavvıf, müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok kıymetli mutasavvıf ve gönül insanı Ömer Tuğrul İnançer Beyefendinin vefatından derin bir teessür duymaktayım. Sayın İnançer'e, Allah'tan rahmet diliyor, ailesine ve tüm sevenlerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet, derecatı ali olsun." ifadesini kullandı.

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