YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Aslan'ın ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Aslan'ın ailesine taziye telefonu

GAZİANTEP HABERLERİ  | 11.09.2020 16:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Aslan'ın ailesine taziye telefonu

GAZİANTEP (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin İdlib kentinde teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan'ın ailesine başsağlığı diledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 6 Eylül'de şehit düşen Aslan'ın Kocatepe Mahallesi'nde oturan ailesini ziyaret etti.

Başsağlığı dileyen Gül, taziyelerini sunduğu aileye, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Gül, ziyarette, şehidin babası Reşat Aslan'ı da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonla görüştürdü.

Görüşmede aileye taziyelerini ileten Erdoğan, "Allah rahmet eylesin. Rabbim inşallah cenneti ve cemaliyle sizleri de buluştursun. Yenge hanıma da başsağlığı dileklerimi iletirseniz çok memnun olurum. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İkiz olsa bu kadar benzer! İkiz olsa bu kadar benzer!
Dünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyorDünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyor
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor, bu sezondan umutlu
Yeni Malatyaspor, bu sezondan umutlu
Kayserispor’da 14 futbolcunun lisansı çıktı
Kayserispor’da 14 futbolcunun lisansı çıktı
Gevrek’ten Gürkan’a anlamlı ziyaret
Gevrek’ten Gürkan’a anlamlı ziyaret
Başkan Ceşen’den Denizlispor’a destek
Başkan Ceşen’den Denizlispor’a destek
Antalyaspor, Süper Lig'de 25. sezonuna girdi
Antalyaspor, Süper Lig'de 25. sezonuna girdi
Süper Lig'in Ege temsilcileri, açılış maçında birbirlerine rakip olacak
Süper Lig'in Ege temsilcileri, açılış maçında birbirlerine rakip olacak

Gaziantep Namaz Vakitleri 11 Eylül Cuma

İmsak
04:41
Sabah
06:02
Öğle
12:32
İkindi
16:05
Akşam
18:52
Yatsı
20:08

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler11 Eylül Cuma

Anteplioğlu Eczanesi
Sehitkamil
Ayaz Eczanesi
Sehitkamil
B. Taburlar Eczanesi
Sehitkamil
Birecik Eczanesi
Sehitkamil
Bogaziçi Eczanesi
Sehitkamil
Çıksorut Girne Eczanesi
Sehitkamil
Akkent Melita Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Gaziantep’te 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı
Gaziantep’te 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
4. Organize Sanayi Bölgesi’ne Otobüs Ve Dolmuş Seferleri Başladı
4. Organize Sanayi Bölgesi’ne Otobüs Ve Dolmuş Seferleri Başladı
Bursaspor'a Gaziantep'te Sıra Gecesi
Bursaspor'a Gaziantep'te Sıra Gecesi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.