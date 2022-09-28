Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Enes Bıyık'ın ailesine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığındaki iş kazasında şehit olan sözleşmeli er Enes Bıyık'ın ailesine taziye dileklerini iletti.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığındaki iş kazasında şehit olan sözleşmeli er Enes Bıyık'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı diledi.



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