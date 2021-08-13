Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Bali'nin ailesine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek üs bölgesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali'nin ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Bali ailesine başsağlığı mesajı göndererek, taziyelerini iletti.



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