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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Bali'nin ailesine başsağlığı

13.08.2021 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Bali'nin ailesine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek üs bölgesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali'nin ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Bali ailesine başsağlığı mesajı göndererek, taziyelerini iletti.

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