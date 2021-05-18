Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hibe' açıklaması Çanakkaleli esnaf ve çiftçinin yüzünü güldürdü

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'deki esnaf ve çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği hibe desteğinin mutluluğunu yaşıyor.

Kentte pastane işleten Ramazan Çiçek, AA muhabirine, paketin esnafa can suyu olduğunu anlattı.

Desteğin esnafla nefes aldıracağını aktaran Çiçek, "Bizler için çok iyi oldu. Destek bizleri çok mutlu etti. Halkımıza, esnafımıza hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz. Bizi çok sevindirdiler." diye konuştu.

Lokantacı Faruk İşçi, Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısı'nın ardından verdiği müjdenin çok değerli olduğunu aktararak "Bizler çok mutlu olduk. Esnafı çok sevindiren bir açıklama oldu. Kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz, minnettarız." dedi.

Oto yıkamacı Sinan Özdemir de koronavirüs salgını nedeniyle zor dönemler yaşayan esnafın desteklerle rahatlayacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Özdemir, "Çok sevindik, bizlere sağladıkları bu katkılardan dolayı teşekkür ederiz. Pandeminin en kısa sürede bitip hayatın normale dönmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.