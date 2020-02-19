Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İzmir programı belli oldu

AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Yaşar Kırkpınar, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 22 Şubat’ta İzmir’e geleceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Şubat Cumartesi günü İzmir’e geliyor. Erdoğan programları kapsamında, saat 13.00’da Kuzey Ege Otoyolu olarak bilinen Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolunun açılışını gerçekleştirecek. Erdoğan’ın açılışın ardından Kınık ve Bergama Belediyelerini de ziyaret etmesi bekleniyor.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İzmir’e önem verdiğini söyledi. Kırkpınar, "İzmir ve İzmirlilere ayrı bir muhabbet duyan Cumhurbaşkanımız İzmir için önemli ulaştırma yatırımlarından biri olan Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunun açılışını gerçekleştirmek üzere ilimize teşrif edecekler. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz 18 yıldan bu yana İzmir için çok önemli hizmetler yaptılar. Bu kapsamda yapılan yatırımlardan biri olan ve uzunluğu 82 km olan proje ile İzmir’i Çandarlı Limanı’na bağlamış olacağız. Proje, ülkemizin en büyük kapasiteli ve Avrupa’nın 4. büyük limanı olacak olan Çandarlı Limanı ile yine ülkemizin en büyük petrokimya tesislerinin bulunduğu Aliağa, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi, Aliağa-Horozgediği bölgesinde kurulu bulunan ağır sanayi tesisleri, Çiğli Atatürk Organize Bölgesi gibi önemli tesislerin ulaşımının tüm Anadolu’ya açılması yönünden önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.