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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tedavisini üstlendiği Taha’ya doğum günü

ELAZIĞ HABERLERİ  | 18.12.2020 17:31 | Son Güncelleme

Elazığ’da beyin tümörü nedeniyle görme yetisini kaybeden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tedavisi masraflarını üstlendiği Taha Sis’in doğum gününü Vali Erkaya Yırık kutlayarak hediye verdi.Elazığ’da beyin tümörü nedeniyle görme yetisini kaybeden Taha Sis’in sosyal ve yerel medyada gündeme gelmesiyle durumdan haberdar olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küçük çocuğun tedavi masraflarını üstlenmişti.

Elazığ’da beyin tümörü nedeniyle görme yetisini kaybeden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tedavisi masraflarını üstlendiği Taha Sis’in doğum gününü Vali Erkaya Yırık kutlayarak hediye verdi.
Elazığ’da beyin tümörü nedeniyle görme yetisini kaybeden Taha Sis’in sosyal ve yerel medyada gündeme gelmesiyle durumdan haberdar olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küçük çocuğun tedavi masraflarını üstlenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla anne Azine Sis ile görüşüp bilgi aldıktan sonra Yeditepe Üniversitesi’de Taha’nın tedavisine başlanılmıştı. Vali Erkaya Yırık, 7 yaşına giren küçük Taha’ya makamında doğum gününü sürprizi yaparak kutladı. Taha kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını keserek, Vali Yırık’tan hediyesini aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bizzat konuyla yakından ilgili olduğunu belirten Vali Erkaya Yırık, “Küçük Taha’nın her zaman destekçisi olacağım. Yeni yaşında biran önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum” dedi.
Umutlarını kaybetmediklerini belirten anne Azine Sis ise “ Hastalığı tam anlamıyla atlattığımızda Taha yeniden doğacak. Tedavi süresince kendileriyle yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve makamında Taha’nın doğum gününü kutlayan Vali Erkaya Yırık’a teşekkür ederim” diye konuştu.

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