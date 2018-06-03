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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe kongresinde oy kullanmadı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.06.2018 16:33 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin tarihi kongresinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da oy kullanması bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir saat önce miting için Diyarbakır'a uçtuğu ve kongrede oy kullanmayacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe kongresinde oy kullanmadı

Ayrıntılar birazdan...

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Kraaaaaallll Geliyorr..
desene ali koç kaybetti???
Tamamen duygusal
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