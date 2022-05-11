Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin asırlık meselelerini nasıl çözdüysek, bugünkü sıkıntıların üstesinden de yine biz geleceğiz." dedi.

Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, farklı bir medeniyetten geldiklerini, bu medeniyette muhacirlik ve ensarlık olduğunu söyledi.

Muhacir ve ensar kültürünü bilerek yetiştiklerini dile getiren Erdoğan, "Onun için de biz şu anda adeta 'Ölümden ölüm beğen' diyenlerin kovduğu ve ülkelerinden kaçıp bize sığınan bu kardeşlerimize kapılarımızı nasıl açtıysak bundan sonra da yine aynı şekilde korumaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kendi tasarrufları, kendi inisiyatifleriyle geri dönmek isteyenler olduğu zaman onların geri döneceğini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama biz asla onları Boraltan Köprüsü'nde olduğu gibi silahla, silah dayayarak düşmana teslim etmeyiz. Bay Kemal bunu böyle bilesin. Boraltan Köprüsü'nde ne demiş o kardeşlerimiz o zaman? 'Siz bizi bu Ermenilere teslim etmeseydiniz de bizi siz öldürseydiniz' demişlerdi. Bunların farkı var mı? Aynı zihniyet. Şimdi de bunlar yine aynısını yapıyorlar. Biz bu görevde olduğumuz sürece Bay Kemal, yandaşların da dahil hepinize birden sesleniyorum, Allah'ın izniyle siz bu kardeşlerimizi bu ülkeden geri gönderemeyeceksiniz. Şu an itibarıyla da bunu öğrenen, bunu bilen, bunu duyan gerek Suriyeli, gerek Iraklı, gerek Afgan hepsi bir gönül huzuru içerisine giriyorlar. Neden? Çünkü onların ülkelerinden kaçışları, Türkiye'ye gelişleri hepsi sadece bir sığınmadır. Bizler, bu muhacir kardeşlerimize ensar görevini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Ne diyor şair, 'Beden ölür çürür, cana bakın siz. Kim kiminle yürür, ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar. Haktan hakikatten yana bakın siz.' Biz haktan hakikatten yana baktıkça, istikametimizi şaşırmadıkça milletimizle gönül bağımızı koparmadıkça Allah'ın izniyle yolumuz açıktır."

- "Neler yaptın bir de bunları anlat"

Erdoğan, siyasi hayatları boyunca böyle nicelerinin karşılarına çıktığını, kiminin ardında vesayet güçleri, kiminin ardında emperyal düzen, kiminin ardında karanlık mihraklar olduğunu kaydetti.

"Günün sonunda ayakta sadece ülkemize kazandırdığımız eserler ve milletimize yaptığımız hizmetlerle biz kaldık." diyen Erdoğan, son olarak 18 Mart Çanakkale Köprüsü ile Tokat Havalimanı'nın açılışını yaptıklarını hatırlattı.

Erdoğan, yola devam ettiklerini vurgulayarak, "Dünyada 5 tane deniz üzerinde havalimanı var. Bunun 2 tanesi Ordu-Giresun Havalimanı ve şimdi sonuncusu da Rize-Artvin Havalimanı. Rize-Artvin Havalimanı'nın da Allah'ın izniyle cumartesi günü açılışını yapacağız. Biz eser üretiyoruz, laf değil Bay Kemal. Ya bir dikili mumun var mı ya onu göster. Şu yönetiminde olan büyükşehir belediyelerinde neler yaptın bir de bunları anlat ya. 'Şunu yaptık, şu eseri diktik' de. Yok. Bunlar sadece yapılanları, hakaretle vesaire eleştirmektir." ifadelerini kullandı.

Bu eserlerle kalmadıklarını, otoyolları, otobanları, tünelleri devam ettirdiklerini dile getiren Erdoğan, durmadan usanmadan yola devam edeceklerini vurguladı.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeter ki biz Allah'ın rızasında başka gaye gütmeyelim, yeter ki biz milletin desteğinden başka dayanak aramayalım, yeter ki insanımızın hayallerini hayata geçirmekten başka heveslere kapılmayalım, yeter ki biz çalışalım, çabalayalım, üzerimize düşenleri hakkıyla yapalım. Gerisinin kendiliğinden geldiğini, gönül kapılarının açıldığını, yüreklerin ferahladığını, bereket yağmurlarının üzerimize yağdığını, işlerimizin kolaylaştığını, ufkumuzun genişlediğini hep birlikte göreceğiz. Rabbimiz 'İnsan için ancak çalıştığı kadarı vardır' buyuruyor. Yine Rabbimiz her zorlukla beraber bir kolaylığın da olduğunu, bir işi bitirince hemen diğerine koyulmamız gerektiğini bizlere emrediyor. Bize rehber olarak Rabbimizin bu müjdeleri yeter."

AK Parti teşkilatına, davasına gönül vermiş herkese güvendiğini vurgulayan Erdoğan, sadece Türkiye'nin değil, gözünü ve kalbini bu ülkeye dikmiş koskoca bir coğrafyanın umudu olarak bugünlere gelmiş AK Parti için her seçimin yeni bir başlangıç olduğunu belirtti.

- "Bugünkü sıkıntıların üstesinden de yine biz geleceğiz"

Önümüzdeki seçimi de böyle bir yeni başlangıç haline getireceklerini aktaran Erdoğan, "Ülkemizin asırlık meselelerini nasıl çözdüysek bugünkü sıkıntıların üstesinden de yine biz geleceğiz. Milletimizi asırlık özlemlerine nasıl biz kavuşturduysak, gençlerimizin ufkunu da yine biz aydınlatacağız. Ayağımıza vurulan prangaları nasıl birer birer kırıp attıysak bugün önümüzde duran engelleri de yine biz aşıp geçeceğiz. Çünkü biz, bu ülkeye, bu vatana, bu millete sevdalıyız." dedi.

Aşk ile çalışan, aşk ile koşan yorulmaz diyen irfana ram olduklarını, "Yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan" düsturunu takip ettiklerini anlatan Erdoğan, AK Parti davasının şahısları ve hevesleri aşan büyüklüğünün gerisinde bu anlayışın bulunduğuna işaret etti.

Erdoğan, "Küresel yönetim ve ekonomi sistemindeki değişimin ülkemizin önüne açtığı fırsatları, yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari harcamalara dayalı büyüme inşallah bizleri çok daha farklı yere taşıyacaktır." diye konuştu.

- "Bugüne kadar milletimize asla yalan söylemedik"

Küresel ekonomideki sarsıntıların olumsuzluklarıyla yüzleşildiğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Enerji ve ham madde fiyatlarındaki artışlarla tedarik zincirlerindeki bozulmalar tüm dünyada enflasyonu azdırmıştır. Salgın dönemindeki finansal gelişmelerin yol açtığı sorunlar henüz çözülmeden ortaya çıkan bu tablo, günlük hayatın her alanında fiyat artışları olarak karşımıza çıkmaktadır. Üstelik Türkiye, bu küresel tabloya ilave olarak uzunca bir süredir döviz kuru ve faiz oranları üzerinden maruz kaldığı bir saldırıyla mücadele etmektedir. Fırsatçıların sebep olduğu dengesiz fiyatlamaları da buna eklediğimizde milletimiz ciddi bir hayat pahalılığıyla karşı karşıya kalmıştır. Biz bugüne kadar milletimize asla yalan söylemedik, yapmadığımız şeyleri yapmış gibi göstermedik, başaramadığımız işlere de kılıf uydurmadık. Karşımızdaki tablonun insanlarımızın günlük hayatlarında yol açtığı sıkıntıları gayet iyi biliyoruz. Buna karşı birkaç ayaklı bir program yürütüyoruz. Ekonomi programımızın ilk ayağı, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefinden asla vazgeçmemektir. Programımızın ikinci ayağı, istihdama, yani insanlarımızın iş, aş ekmek sahibi olmalarına öncelik vermektir. Üçüncü olarak da bir yandan fiyat artışlarını kontrol altına almak, diğer yandan gelirleri yükseltmektir."

- "Milletimizden sabırlı olmasını istiyorum"

Erdoğan, Türkiye'nin kimi ülkeler gibi zahmetsiz kazanç sağlayabilen, petrol ve doğal gaz satışıyla günde milyarlarca doları kasasına koyabilen, sömürge geçmişinin ürünü zenginliklerini harcayabilen bir ülke olmadığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Biz dişimizle, tırnağımızla, alın terimizle kazanan, bedelini ödemeden hiçbir zenginliğe ulaşamayan bir ülkeyiz. Buna rağmen Türkiye'nin, salgın ve ardından başlayan savaş sürecinde trilyonlarca dolarlık kaynağı olan ülkelerden çok daha iyi bir yönetim sergilediğini, çok daha güvenli ve müreffeh bir yerde durduğunu kimse inkar edemez. Halihazırda yaşadığımız sıkıntıların hiçbiri çözümsüz değildir, kalıcı değildir. Gelişmiş ülkelerin hızla işlerine kapandığı bir dönemde biz üretimimizle, ihracatımızla, insani duruşumuzla tarihi sorumluluklarımızla dünyaya açılmayı sürdürüyoruz. Elbette bedeller ödüyoruz. Elbette sıkıntılar çekiyoruz ama hamdolsun hepsinin de karşılığını fazlasıyla alıyoruz ve alacağız. Milletimizden sabırlı olmasını, bize güvenmesini, bizi desteklemesini, muhalefetin yalan ve iftira furyasına aldırmadan ülkemizin kazanımlarına ve hedeflerine sıkı sıkıya sahip çıkmasını istiyorum.

Kimi şükürsüzlerin, kimi şeamet tellallarının, kimi kalbi kararmış, yeminli ülke düşmanlarının, kimi yüreği nasır tutmuş vicdansızların çıkardıkları yaygaraların sebebi milletimizin derdiyle dertlenmek değildir. Bunlar, ülkenin ve milletin felaketi pahasına kendi küçük çıkarlarını korumanın derdinde olan bencillerdir. Cumhur İttifakı olarak Meclis'teki yasama gücümüzle, Cumhurbaşkanlığı olarak yürütme gücümüzle, parti teşkilatları olarak siyasetteki gücümüzle ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıracağız, gençlerimize 2053 vizyonunu da emanet edeceğiz."

Erdoğan, teşkilat mensuplarının yoğun bir şekilde çalışmalarını isteyerek, yaz mevsiminin en güzel şekilde değerlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

(Bitti)

