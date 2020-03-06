Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mersin'de esnafı ziyaret etti

MERSİN (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mersin'de esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Bir dizi program için kente gelen Oktay, valilik ziyaretinin ardından cuma namazını Yenişehir ilçesinde bulunan Muğdat Camisi'nde kıldı.

Oktay, daha sonra burada Hüseyin Dirican ve Ali Ataman adlı vatandaşların cenaze törenine de katıldı.

Cami çıkışında bir vatandaşın çaydavetini geri çevirmeyen Oktay, bir çay ocağında cami cemaati ve vatandaşlarla sohbet etti.

Esnafı ziyaret ederek kendisine ikram edilen lokumdan tadan Oktay, vatandaşlara simit ikramında bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yanına gelen Masal adlı çocuğu sevip oyuncak hediye etti.

