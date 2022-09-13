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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 5. kez dünya şampiyonu olan milli güreşçi Kayaalp'i kutladı

13.09.2022 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 5. kez dünya şampiyonu olan milli güreşçi Kayaalp'i kutladı

ANAKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Güreş Şampiyonası'nda 130 kiloda altın madalya kazanarak 5. kez dünya şampiyonu olan Rıza Kayaalp'i kutladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı kutlama mesajında, "Seninle gurur duyuyoruz şampiyon. Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 5. kez dünya şampiyonu olan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'i gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Rıza Kayaalp cumhurbaşkanı yardımcısı fuat oktay

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