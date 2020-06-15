YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bingöl'deki depremzedeleri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bingöl'deki depremzedeleri ziyaret etti

BİNGÖL HABERLERİ  | 15.06.2020 01:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bingöl'deki depremzedeleri ziyaret etti

BİNGÖL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bingöl'deki depremzedeleri ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyünde depremden etkilenen vatandaşlarla görüştü.

Oktay, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "İnşallah çadırlarınız bu akşam elinizde olacak. Tüm binalarla ilgili ne varsa tamamen üzerinden geçilecek. Allah yardımcınız olsun." dedi.

Bakan Soylu da devletin bütün imkanlarının seferber edildiğini belirterek, "Hiç merak etmeyin. Her türlü imkan gelecek. Diğer yerlerde ne yapmışsak fazlasıyla burada yapılacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamları ve geçmiş olsun dilekleri var. Hiç endişe etmeyin. Sizi yalnız bırakmak yok." diye konuştu.

Cevdet Yılmaz da "Bütün bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hemen bugün İstanbul'dan geldiler. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Vatandaşlar da Oktay ve beraberindekilere teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Sağ olun var olun." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Başak Demirtaş'la ilgili çirkin paylaşıma sert tepkiBaşak Demirtaş'la ilgili çirkin paylaşıma sert tepki
Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bakanlar Süleyman Soylu ve Murat Kurum, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Bingöl'e geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bakanlar Süleyman Soylu ve Murat Kurum, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Bingöl'e geldi.

Burhaniye’de engelli Ramazan hayır çeşmeleri için yardım bekliyor

Burhaniye’de engelli Ramazan hayır çeşmeleri için yardım bekliyor

Bingöl'de 5,7 büyüklüğündeki deprem

Bingöl'de 5,7 büyüklüğündeki deprem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Bingöl'deki depremde 18 kişi yaralandı. Yaralılardan şu an itibarıyla kritik durumda olan vatandaşımız yok."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Bingöl'deki depremde 18 kişi yaralandı. Yaralılardan şu an itibarıyla kritik durumda olan vatandaşımız yok."

Bursa’da trafik kazası: 2 yaralı

Bursa’da trafik kazası: 2 yaralı

Yaşlı kadının evi alevlere teslim oldu

Yaşlı kadının evi alevlere teslim oldu

Bingöl Namaz Vakitleri 15 Haziran Pazartesi

İmsak
02:54
Sabah
04:45
Öğle
12:24
İkindi
16:19
Akşam
19:52
Yatsı
21:35

Bingöl Nöbetçi Eczaneler15 Haziran Pazartesi

Güven Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Merkez
Nur Eczanesi
Genc
Nur Eczanesi
Genc
Hayat Eczanesi
Karliova
Hayat Eczanesi
Karliova
Solhan Eczanesi
Solhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Bingöl'de otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Bingöl'de otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bir kahreden haber de Bingöl'den!

Bir kahreden haber de Bingöl'den!

Hangi ilde kaç cami var?

Hangi ilde kaç cami var?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.