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  4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Filenin Sultanları"nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Filenin Sultanları"nı tebrik etti

04.09.2021 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Filenin Sultanları"nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sırbistan'da oynanan Avrupa Voleybol Şampiyonası üçüncülük maçında rakibi Hollanda'yı 3-0 yenerek bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filenin Sultanları Avrupa üçüncüsü. Mücadele azminiz, her maçta yaşattığınız heyecan ve mutluluklar için teşekkürler. Sizler gönlümüzün şampiyonusunuz." ifadesini kullandı.

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