Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ING Basketbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko'yu kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ING Basketbol Süper Ligi şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"ING Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko Basketbol takımını, taraftarlarını ve Fenerbahçe camiasını gönülden kutluyorum."ifadesini kullandı.



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