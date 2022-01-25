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  4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

25.01.2022 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü.

Oktay, görüşmede, KKTC'de 23 Ocak 2022 Pazar günü gerçekleştirilen erken genel seçimlerin sonuçlarının siyasi partilere ve Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını diledi.

Oktay, kurulacak yeni hükümetin KKTC’nin refah ve istikrarı için çalışacağını ifade ederek, başarılar diledi.

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