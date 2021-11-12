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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'nin kuruluşunun 38. yıl dönümü törenlerine katılacak

12.11.2021 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'nin kuruluşunun 38. yıl dönümü törenlerine katılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 38'inci yıl dönümü törenlerine katılmak üzere 15 Kasım'da Lefkoşa'ya gidecek.

Oktay, törenler kapsamında Lefkoşa Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak, ardından resmi geçit törenine katılacak.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla vereceği resmi yemeğe katılacak olan Oktay, toplu açılış törenleri kapsamında Yeni Girne Askeri Hastanesi Temel Atma Töreni, 500 yataklı devlet hastanesi lansmanı, İskele-Çayırova Yolu'nun Boğaz-Çayırova 9 kilometrelik bölümü ile köy yolları projesi kapsamında tamamlanan 25 kilometrelik köy yolu açılış törenlerine iştirak edecek.

Fuat Oktay, 100 Objede Türk-İslam Bilim Tarihi Sergisi'nin açılışına da katılacak.

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