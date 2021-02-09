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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'ye gidecek

09.02.2021 21:08 | Son Güncelleme:
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Oktay'ın çalışma ziyareti kapsamında, ikili görüşmeler ve Türkiye ile KKTC arasındaki Mali İşbirliği Protokolü görüşmesi yapılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çalışma ziyareti kapsamında, 10-11 Şubat'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gidecek.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmek ve bir dizi temaslarda bulunmak üzere yarın KKTC'ye hareket edecek.

Oktay, ziyaretin ilk gününde KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ve Başbakan Ersan Saner ile bir araya gelecek.

İki gün sürecek çalışma ziyaretinde, Türkiye ile KKTC arasındaki Mali İşbirliği Protokolü'nün görüşmeleri de yapılacak.

Ziyaret çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve KKTC Başbakanlığı Arasında e-Devlet hizmetlerine ilişkin mutabakat zaptıyla Karayolları Genel Müdürlüğü ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı arasında karayolları yatırımlarının gerçekleştirilmesine ilişkin uygulama protokolünün imzaları atılacak. Türkiye Belediyeler Birliği ve Yüksek Öğretim Kurulu ile KKTC tarafındaki muhatapları arasında da iş birliği anlaşmaları imza altına alınacak.

Ziyaret kapsamında, Oktay'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin de eşlik edecek.

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