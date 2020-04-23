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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov ile telefonda görüştü

ANKARA HABERLERİ  | 23.04.2020 22:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede iş birliği konuları ve ikili ticari ilişkiler ele alındı.

Ülkeler arasındaki 5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma hedefinin Kovid-19 salgını nedeniyle kesintiye uğramaması için yapılabileceklerin değerlendirildiği görüşmede, en yakın zamanda serbest ticaret anlaşması imzalanması konusunda mutabık kalındı.

Ayrıca Fuat Oktay, Özbekistan'ın Dünya Ticaret Örgütüne üyeliği için destek vereceklerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay koronavirüs Özbekistan Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov

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