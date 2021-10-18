Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, vefat eden Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a rahmet diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli teknoloji hamlelerimizin bugünkü seviyeye ulaşmasında önemli katkısı bulunan Baykar Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Ülkemize kattığı değer her zaman hatırlanacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.



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