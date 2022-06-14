Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde, Anadolu Efes'i yenerek 2021-2022 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ING Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko takımını, taraftarlarını ve Fenerbahçe camiasını gönülden kutluyorum." ifadesini kullandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz