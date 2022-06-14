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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik mesajı

14.06.2022 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde, Anadolu Efes'i yenerek 2021-2022 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ING Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko takımını, taraftarlarını ve Fenerbahçe camiasını gönülden kutluyorum." ifadesini kullandı.

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Fenerbahçe Beko Fuat Oktay

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