Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İdlib'de şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıda şehit olan Mücahit Sınırtepe ve Ramazan Demir için taziye mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İdlib'de hain terör örgütünce düzenlenen saldırıda şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.



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