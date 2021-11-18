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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İmran Kılıç için başsağlığı mesajı

18.11.2021 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İmran Kılıç için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı paylaştı.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kahramanmaraş Milletvekilimiz İmran Kılıç'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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