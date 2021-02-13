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  4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Nijerya'da korsanlardan kurtarılan gemicilere ilişkin açıklama:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Nijerya'da korsanlardan kurtarılan gemicilere ilişkin açıklama:

13.02.2021 22:47 | Son Güncelleme:
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"Evlatlarımıza geçmiş olsun, ailelerine ise gözünüz aydın diyorum. Onları çok sevdikleri vatanlarında milletçe bekliyor olacağız"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nijerya açıklarında kaçırılan "Mozart" adlı geminin kurtarılan mürettebatına ilişkin, "Evlatlarımıza geçmiş olsun, ailelerine ise gözünüz aydın diyorum. Onları çok sevdikleri vatanlarında milletçe bekliyor olacağız." ifadesini kullandı.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Deniz haydutlarınca kaçırılan 15 denizcimiz yürütülen temas ve çalışmalar neticesinde bugün sağ salim Abuja Büyükelçiliğimize getirilmiştir. Evlatlarımıza geçmiş olsun, ailelerine ise gözünüz aydın diyorum. Onları çok sevdikleri vatanlarında milletçe bekliyor olacağız."

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