YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı

28.07.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük ile Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer için taziye mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde, Pençe Harekatı bölgesinde hain teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve metanet diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin konuştuğu başkandan yeni açıklama: Fazlasını yapacağımTürkiye'nin konuştuğu başkandan yeni açıklama: Fazlasını yapacağım
PARTNERNokia 6310 efsanesi geri döndü! İşte modern versiyonuNokia 6310 efsanesi geri döndü! İşte modern versiyonu
Milli Savunma Bakanı Akar'dan sınır hattında terörle mücadelede kararlılık mesajı:Milli Savunma Bakanı Akar'dan sınır hattında terörle mücadelede kararlılık mesajı:
Anahtar Kelimeler:
Fuat Oktay

Ankara Namaz Vakitleri 28 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:53
Sabah
05:36
Öğle
13:00
İkindi
16:54
Akşam
20:14
Yatsı
21:50

Ankara Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Çarşamba

Alaçam Eczanesi
Cankaya
Asal Eczanesi
Cankaya
Bahar Eczanesi
Cankaya
Dikmen Vadi Eczanesi
Cankaya
Platin Eczanesi
Cankaya
Safa Eczanesi
Cankaya
Seher Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi transfer etti

Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi transfer etti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

AK Parti ve MHP'den İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi Sarıtaşlı'nın paylaşımına tepki

AK Parti ve MHP'den İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi Sarıtaşlı'nın paylaşımına tepki

Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.